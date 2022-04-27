رسومات جبال الجنوب.. حكاية نقوش بأودية حلايب وشلاتين والبحر الأحمر.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنتشر بعدة أودية جبلية بمناطق جنوب البحر الأحمر وخاصة منطقة برنيس وبطريق قفط القصير وبعض الأودية بحلايب وشلاتين، نقوش ومخربشات مختلفة باشكال مختلفة علي الجبال والصخور هناك أغلبها باشكال حيوانات قديمة ..تعرف علي ما توصل اليه الأثريون وما قيل عن تلك النقوش



- قال خبراء الاثار عن تلك الرسومات والنقوش أنها ترجع لعصور ما قبل التاريخ.



- كذلك أكد البعض أن لها عدة روايات الا أن الدراسات توصلت الي أن معظمها ترجع للعصور الفرعونية



- أغلب تلك الرسومات على أشكال حيوانات تم ربط ذلك بمنطقة برنيس شمال الشلاتين والتي كان يوجد بها أقدم ميناء بحرى فى التاريخ الفرعوني



- كان الفراعنة يستخدمون هذا الميناء فى التبادل التجارى مع بلاد بنط، حيث كانت تصدر من مصر الحبوب والجلود وكانوا يستوردون من بلاد بنط الحيوانات التى تستخدم فى وسائل المواصلات والزراعة من حمير وأفيال وأبقار وجاموس .



- اكتشف منذ عدة سنوات مكان لتدريب الماشية في منطقة برنيس جنوب البحر الأحمر



رسومات قديمة على الصخور والجبال بحلايب شلاتين



نقوش فرعونية بمنطقة برنيس