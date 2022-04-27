وأوضح مون - في تصريح اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية؛ عقب تهديد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بتعزيز الترسانة النووية لبلاده - أن إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، ويعد هذا تجاوزا للخط الأحمر"، في إشارة إلى نجاح كوريا الشمالية في اختبار إطلاق صاروخ هواسونغ -17 البالستي العابر للقارات الشهر الماضي، مضيفا أن "ذلك قد يكو علامة على أن (كوريا الشمالية) ستنهي الحوار. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا سيؤدي إلى وقف كامل للحوار".

وأشار إلى أن إدارة الرئيس القادم يجب أن تبذل جهودا لاستعادة الحوار مع كوريا الشمالية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة.. كما حث كوريا الشمالية على العودة إلى طاولة الحوار في وقت مبكر.

ويمثل إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من قبل كوريا الشمالية إلغاء للحظر الذي فرضته /بيونج يانج/ على تجاربها النووية والصاروخية بعيدة المدى منذ 2018، وسط جهود دبلوماسية نشطة من قبل سول، أدت إلى انعقاد أول قمة على الإطلاق بين الولايات المتحدة والشمال في سنغافورة في يونيو من نفس العام