رئيس جامعة قناة السويس يستقبل معيدات كلية التربية الرياضية.. التفاصيل

الإسماعيلية - السيد فلاح

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أنه يجب على الباحث فى الكادر الأكاديمى أن يكون شديد الأهمية بالبحث العلمي، ومتابعاً جيداً لكل ما هو جديد فى مجال تخصصه، مشدداً على ضرورة الإلتزام بمعايير وأخلاق المهنة وذلك حتى يتسنى لكم تحقيق أهدافهكم فى المجال الأكاديمى كأعضاء هيئة تدريس مسئولين عن تخريج دفعات جديدة من خريجى كلية التربية الرياضية بالجامعة.

جاء ذلك أثناء إستقبال الدكتور ناصر مندور للمعيدات الجدد بكلية التربية الرياضية بحضور الدكتور ماجد العزازى عميد الكلية صباح اليوم الأربعاء إبريل بمقر رئاسة الجامعة.

وأكد "مندور" أن القيادة السياسية تُولى إهتماماً كبيراً لمواصلة التطور والإستثمار التنموى فى الشباب والمرأة وذوى الهمم ليكون لهم نصيب كبير من هذا التقدم والتطور مما يعد فرصة ذهبية لكل طالبة، ومعيده بل لكل إمرأة إلى إثبات الذات فى ظل قيادة تدعم وتؤمن بأهمية المرأة وتفتح كافة المجالات أمامها.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن التربية الرياضية هى عبارة عن مُجمع لتأهيل الإنسان بدنياً ونفسياً وصحياً ، لذلك يتخرج الطالب من الكلية أكثر نضجاً ولديه القدرة على مواجهة الكثير من الأمور فى الحياة العامة وعلى الرغم من أن الكلية تُعد من أحدث الكليات بالجامعة إلا أنها أستطاعت خلال فترة وحيزه أن تتصدر المشهد بكافة الأنشطة الطلابية و الإحتفالات التى تنظمها الجامعة.

وقام الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بتقديم التهنئة للمعيدات الجدد بكلية التربية الرياضية متمنياً لهن التوفيق والنجاح فى حياتهم العلمية والعملية القادمة.

وحرص الدكتور ماجد العزازى على تقديم المعيدات الجدد لمعالى رئيس الجامعة وهن: منى محمد عبد الرحيم رمضان قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية، ماهتاب هايم محمد أبو المعاطى قسم نظريات وتطبيقات الرياضيات المائية، مريم محمد مصطفى قسم مناهج وطرق تدريب التربية الرياضية، إيمان إيهاب سيد عبد الرحمن قسم نظريات وتطبيقات المنازلات والرياضيات الفردية ، خلود محمد حسن قسم نظريات وتطبيقات التمرينات والجمباز والعروض الرياضية.