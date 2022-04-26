رئيس جامعة قناة السويس يوصى المعيدين الجدد لكلية الزراعة بمواصلة الإبداع

الإسماعيلية - السيد فلاح

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس اليوم الثلاثاء المعيدين الجدد لكلية الزراعة بعد صدور قرار تعيينهم.

قدم "مندور" التهنئة متمنياً التوفيق والسداد فى مهمتم الجديدة، ومؤكدا على دور البحث العلمى فى إرساء استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، والتى تبنى بسواعد الشباب الذين هم قاطرة التنمية، ومؤكدا كذلك على الدعم الكامل للمعيدين الجدد.

وأوصى بمواصلة الاجتهاد والتميز فى المرحلة القادمة، التى تستلزم كل الطاقات خاصة إبداعات وتميز الشباب من أجل تطوير منظومة البحث العلمى وربطها بالصناعة ومتطلبات سوق العمل، والنهوض بالعملية التعليمية كاملة.

وأوضح الدكتور محمد عبد النعيم عميد كلية الزراعة أن المعيدين الجدد تم تعيينهم فى الأقسام والبرامج الدراسية المختلفة بالكلية وهم:-

هناء إبراهيم أحمد إبراهيم قسم الأراضى والمياه، سوسن رجب حسين عرفه قسم المحاصيل، أمل بدران محمد حسين قسم المحاصيل، هدى السيد عويس قسم البساتين، عمر أحمد حامد السيد قسم الهندسة الزراعية، مها زكريا مصطفى حافظ قسم وقاية النبات، هدير عبد العليم محمد الهادى قسم الإنتاج الحيوانى والثروة السمكية شعبة الإنتاج الحيوانى والدواجن، شروق عبد الرحمن محمد جاد الله قسم الإنتاج الحيوانى شعبة الثروة السمكية، روان إبراهيم إسماعيل قسم النبات الزراعي، الشيماء غريب إبراهيم صقر قسم الألبان.