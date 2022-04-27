اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 أبريل 2022 09:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس التشيك يعرب عن دعمه لبولندا في أزمة قطع الغاز الروسي

الأربعاء، 27 أبريل 2022 08:00 م
رئيس التشيك يعرب عن دعمه لبولندا في أزمة قطع الغاز الروسي رئيس التشيك ميلوش زيمان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب رئيس التشيك ميلوش زيمان اليوم الأربعاء عن دعمه الكامل لبولندا بعدما قطعت روسيا إمدادات الغاز عنها لرفضها الدفع مقابل الغاز بالروبل الروسي.


وأشاد زيمان بموقف بولندا فيما يخص الأزمة الأوكرانية، قائلا إنها أصبحت مدافعا هاما عن القيم الأوروبية ومناهضا للعدوان الروسي تجاه أوكرانيا، وذلك حسبما أورد راديو "براغ الدولي".. وجاءت تصريحات زيمان عقب لقاءه بنظيره البولندي أندريه دودا في براغ.


يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما في 31 مارس الماضي يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز للمشترين من الدول "غير الصديقة لروسيا" بالروبل الروسي.


التشيك

بولندا

الغاز الروسي

روسيا

الأزمة الأوكرانية

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة