دونيتسك تعلن إصابة 11 مدنيا نتيجة لقصف أوكراني

كتب أحمد عرفة

أعلنت دونيتسك الشعبية إصابة 11 مدنيا في مناطق دونيتسك نتيجة قصف القوات الأوكرانية، وفقا لروسيا اليوم. وقالت بعثة دونيتسك لدى مركز التنسيق المشترك للرقابة على وقف إطلاق النار في دونباس إنه وحسب المعلومات الواردة، أصيب 11 مدنيا بجروح نتيجة قصف القوات الأوكرانية، لمناطق دونيتسك بما فيها ماريوبول.

ولفتت بعثة دونيتسك لدى مركز التنسيق المشترك للرقابة على وقف إطلاق النار في دونباس إلى أن 9 أشخاص أصيبوا في مدينة ماريوبول، واثنين في مدينة ستارو ميخايلوفكا.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف "إن الوضع حول أوكرانيا أصبح حافزا للعديد من المشكلات، التى تراكمت في المنطقة الأوروبية - الأطلسية".

وأضاف لافروف، فى مستهل لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فى موسكو، الثلاثاء، "لقد استجبنا على الفور لمبادرتكم لإجراء اتصالات في موسكو بشأن العديد من القضايا المهمة، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا، الذي حفز العديد من المشاكل التي تراكمت على مدى العقود الماضية في المنطقة الأوروبية-الأطلسية".

وتابع لافروف: "بالطبع، نقدر رغبتكم في هذه الأوقات الصعبة في أن تبدأوا بجدية في التفكير في كيفية تطبيق مبدأ التعددية، الذي عارضه الغرب بصراحة في السنوات الأخيرة، حيث ركز للأسف على إقامة عالم أحادي القطب".

وشدد لافروف على أن التعددية الحقيقية يجب أن تقوم على أساس ميثاق الأمم المتحدة، الذي يكرس مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.