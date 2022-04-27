اليوم السابع
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"دراما وقانون".. عقوبة الابتزاز بصور فاضحة بعد إثارة "راجعين يا هوى" للقضية

الأربعاء، 27 أبريل 2022 02:00 م
"دراما وقانون".. عقوبة الابتزاز بصور فاضحة بعد إثارة "راجعين يا هوى" للقضية راجعين يا هوى - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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شهدت الحلقة 22 من مسلسل "راجعين يا هوى" أحداث مثيرة حيث نجح بليغ أبو الهنا (خالد النبوى) في إنقاذ شقيقة هنا شيحة الصغرى بعد تعرضها للابتزاز عن طريق صور فاضحة تعرضت لها من شاب يمتلك محلًا للهواتف المحمولة.

ويرصد "اليوم السابع" عقوبة الابتزاز الإليكترونى، فى حلقة جديدة من حلقات برنامج "دراما وقانون" التى يقدمها خلال شهر رمضان.

نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".
 
كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.
 
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

مسلسل "راجعين يا هوى"، من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، مصطفى درويش، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

 


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