ختام فعاليات الدورة الرمضانية لكلية الصيدلة جامعة حلوان

كتب محمد صبحى

اختتمت فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية والتي نظمتها كلية الصيدلة جامعة حلوان وشارك فيها فرق من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، وإشراف الدكتور محمد عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ودكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور سامح سرور خلال التكريم أن هذه البطولة تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الكلية والجامعة للأنشطة الترفيهية والرياضية تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي لما لها من دور هام في الحفاظ على الصحة، كما أن هذه الأنشطة تتيح التواصل والتقارب بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف الدكتور محمد عمارة أن هذه البطولة تؤكد على أهمية الرياضة في حياتنا، وقد اتسمت المباريات بالحماسة والتشويق واشتعال المنافسة مع سيادة الروح الرياضية بين المشاركين.

وأشارت الدكتورة سحر عبد المحسن أن عدد الفرق المشاركة بلغ عددها 8 فرق من الفرق الدراسية المختلفة إضافة إلى فريقين من العاملين بالكلية وفريق لأعضاء هيئة التدريس والمعاونين.

وقد أسفرت نتائج الدورة عن فوز فريق الفرقة الثالثة بالمركز الأول والميداليات الذهبية وفوز فريق الفرقة الخامسة بالمركز الثاني والميداليات الفضية.

وقد حضر ختام البطولة الدكتور سامح سرور عميد الكلية والدكتور محمد عمارة والدكتورة سحر عبد المحسن وكلاء الكلية ، وقاموا بتسليم الفريق الفائز كأس البطولة وتسليم الفرق الميداليات التذكارية للبطولة.