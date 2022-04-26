كلية الهندسة بحلوان تتسلم القمر الصناعى التعليمى Space Keys من وكالة الفضاء المصرية

استقبل الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان الدكتور محمد إبراهيم مدير مشروع الأقمار الصناعية التعليمية للجامعات والوفد المرافق له من وكالة الفضاء المصرية لتسليم القمر الصناعي التعليمي الجامعي Space Keys، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان.

واوضحت جامعة حلوان، أنه تم تسليم القمر الصناعي التعليمي الجامعي Space Keys لكلية الهندسة بحلوان فى اطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الكلية ووكالة الفضاء المصرية وتم تركيبه بالمختبر الخاص به واختباره واجراء تشغيل مبدئى له استعدادا لاستخدامه فى اجراء تجارب وابحاث معملية فى مجال اتصالات وعلوم الفضاء من قبل الطلبة والهيئة المعاونة واعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وتم تسليم القمر الصناعي للكلية بحضور الدكتورة نانسى سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور .ايمن رجب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد صلاح رئيس قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات، الدكتور جمال عبد الفصيل الاستاذ بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات، الدكتور سمير اليمانى الاستاذ بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات، الدكتور أحمد عبد الحليم الاستاذ المساعد بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات، أحمد سمير مدير عام الكلية.