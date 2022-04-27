خالد داود :طلبنا من الرئيس السيسي العفو عن السجناء غير المتورطين فى الإرهاب

كتب محمد إسماعيل

أكد الكاتب الصحفى خالد داود، أن الرؤية بشكل عام إيجابية ونحن نرحب بالدعوة التى قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسى وأى مبادرة تتقدم بها سلطات الدولة من أجل حلحلة المشهد السياسي وخلق حالة من الانفتاح تسمح بالتعبير عن آراء معارضة فى إطار القانون والدستور وسنساهم وسنساعد فى هذا المجهود.

وكشف خالد داود فى تصريحات صحفية، أنه تحدث مع الرئيس السيسى بشكل مختصر حول رغبتهم فى الإفراج عن سجناء الرأى وبعض المحكوم عليهم فى قضايا غير قضايا العنف أو الإرهاب.

وأوضح داود أن المؤشر الأول لجدية اى حوار هو خلق مناخ من الارتياح فى الأوساط السياسية عن طريق إطلاق سراح السجناء المحبوسين فى قضايا رأى وليس لهم اى علاقة من قريب أو من بعيد بالعنف أو بالإرهاب.

وأشار داود إلى أنه تقدم بقائمة تضم 25 اسم من السجناء المحبوسين احتياطيا و8 ممن صدرت ضدهم أحكام ونحن نطلب من الرئيس السيسي عفوا بحقهم، مشيرا إلى أن القائمة ضمت أسماء حسام مؤنس وزياد العليمي وهشام فؤاد ومحمد الباقر ومحمد أوكسجين وأحمد دومة.

وشدد على أن أحزاب المعارضة المدنية كانت فى مقدمة المشاركين فى ثورة 30 يونيو، مطالبا بأن يتم البناء على خطوة الإفراج عن مجموعة من السجناء التى تمت خلال الأيام القليلة الماضية.