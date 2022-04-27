جامعة الزقازيق تسلم 25 سماعة طبية لـ13 طالبا من ضعاف السمع وذوى الهمم

الشرقية - حمدى عبد العظيم

سلم الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، 25 سماعة طبية لـ 13 طالباً من ضعاف السمع من ذوى الهمم ، وذلك بقاعة مجلس الجامعة، بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل لرعاية الطلاب ، و عبد الله محمد عطية مدير صندوق التكافل لرعاية الطلاب ، وعدد من الطلاب من ذوى الهمم وأسرهم .

جاء ذلك من خلال تكليفات الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة لصندوق التكافل لرعاية الطلاب بشراء سماعات طبية لأبنائنا الطلاب من ذوى الهمم على بأعلى كفاءة لتمكنهم من الاندماج خلال العملية التعليمية، وذلك بعد الكشف الطبي على الطلاب بقسم السمعيات بكلية الطب برئاسة الدكتورة سها مكى.

وأكد الدكتور عثمان شعلان على أن الدولة بجميع مؤسساتها تبذل جهود كبيرة لتأهيل وتمكين أبنائنا من ذوى الهمم من حقوقهم وتسليط الضوء على انجازاتهم كأفراد فاعلين في المجتمع وإبراز قدراتهم وتعزيز بيئة الإبداع الفكري والفني والعلمي لديهم، تأكيداً للمشاركة المجتمعية الفعالة وتطبيقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز .

كما وجه رئيس الجامعة التحية لأسر وأولياء أمور ذوى أبنائنا الطلاب من ذوى الهمم ، لما قدموه وما زالوا يقدمونه من رعاية لأبنائهم ، كما توجه بتحية إعزاز وتقدير لأبنائنا من ذوي الهمم، داعياً اياهم إلى مواصلة جهدهم وعطائهم وكفاحهم في الحياة، متمنياً لهم كل التوفيق والخير والنجاح.

وأكد الدكتور عاطف حسين على حرص الجامعة على رعاية أبنائها وبناتها من ذوي الهمم ، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم داخل المجتمع الجامعي وخارجه، لتحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب، وإتاحة جميع المقررات الدراسية بشكل يسمح بالدمج بين طلاب الجامعة لخلق فرص متساوية داخل سوق العمل.