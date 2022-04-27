جامعة الزقازيق تحصل على المركز الأول فى بطولة "أنت الأقوى".. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

فازت جامعة الزقازيق بالمركز الأول وكأس بطولة «أنت الأقوى»، والتى تنظمها وزارة التعليم العالى بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان، والتى أقيمت فى الفترة من 2022/4/22 الى 2022/4/25 بمشاركة كل الجامعات المصرية الحكومية.

وذلك فى إطار رؤية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب، وخطة معهد إعداد القادة الاستراتيجية التى تسعى من خلالها لتأهيل الكوادر الشبابية بالجامعات والمعاهد المصرية، نحو نشر الفكر الصحيح ومواجهة بالوعى الحقيقى بكافة قضايا الوطن، من خلال الندوات التوعوية التى تساهم فى صقل خبرات الشباب، بناءا على تكليف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، برعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، بإشراف محمد متولى مدير عام رعاية الطلاب.

وأشار الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة تسعى إلى توعية الشباب بكافة قضايا الوطن لمحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية والتى تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، من خلال إشراكهم فى الفعاليات التى تنظمها الجامعة داخلياً وتشترك بها خارجيًا.

ويذكر أن جامعة الزقازيق شاركت بوفد رياضى مكون من سبعة طلاب هم: أمينة مجدى محمد السيد تربية رياضية بنات، مروة السيد عادل السيد كلية الآداب، هايدى جابر عبد الستار، ندى ناصر السيد سليم، شيماء تامر محمد عبد اللطيف، هاجر عاطف عبد البديع وبإشراف أ. نيازى فاروق عوض السيد، كما حصلت الجامعة على جائزة أحسن لاعب وهداف البطولة.



استلام الجوائز