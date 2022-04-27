تكريم نادى سعد بن محافظة بنى سويف باحتفالية ليلة القدر

بنى سويف هانى فتحى

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، خلال حضوره احتفالية ليلة القدر التى نظمتها وزارة الأوقاف، نادى سعد جابر محمد ابن مركز سمسطا جنوب محافظة بنى سويف.

قال الشيخ نادى سعد جابر محمد الذى تم تكريمه من الرئيس السيسى، أنه ولد فاقدا لنعمة البصر وحاول تعويض هذا بحفظ القرآن الكريم، مشيرا إلى أنه بدأ حفظ القرآن الكريم وهو فى الخامسة من عمره، وأنه أكمل دراسته فى الأزهر الشريف وحفظ القرآن الكريم بين جدران هذا الصرح العملاق، مشيرا إلى أنه يدرس الآن بجامعة الأزهر .

وقال الشيخ نادى، أنه يقلد مشاهير القرآن الكريم من خلال الاستماع لهؤلاء القراء وتقليدهم بصوت أثنى عليه كافة من يستمع له، مشيرا إلى أنه يقوم بتقليد بعض القراء المشهورين، منهم: الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ومحمد رفعت، والحصرى.

ومن جانبه أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه ‏في إطار إكرام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأهل القرآن الكريم، وبناء على توجيهاته، تقرر رفع الحد الأدنى لجوائز جميع المكرمين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى الضعف ستين ألف جنيه لكل جائزة بدلا من ثلاثين ألف جنيه، مع التطبيق بصورة فورية على الفائزين الذين تم تكريمهم اليوم.