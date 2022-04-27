تكريم فريق العرض الرياضى من طلاب الغربية المشارك فى الدورة الرمضانية بالقاهرة

الغربية - عادل ضرة

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فريق العرض الرياضى بعنوان "إيد واحدة فى حب مصر" لمدرسة الناحولى الابتدائية المشتركة بإدارة غرب المحلة التعليمية، تقديرا لأدائهم المتميز أثناء العرض فى حفل ختام الدورة الرمضانية التى نظمها الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية بالقاهرة.

وقدم وكيل الوزارة شهادات التقدير لكلا من، خالد حمدى وكيل إدارة غرب المحلة، وأيمن الهنداوى موجه عام التربية الرياضية، وماهر المغربي، مدير إدارة الخدمات بالإدارة.

وكانت إدارة غرب طنطا التعليمية قد نظمت مساء أمس حفل الإفطار الجماعى، والأمسية الرمضانية بحضور فتحى أبو هندي، مدير عام التعليم الفنى ومحمد فتوح، مدير إدارة الأمن بالمديرية بمشاركة 150 طالبا وطالبة من مختلف مدارس الإدارة، وتخلل حفل الإفطار فقرات فنية، تضمنت التواشيح الدينية وإلقاء الشعر وسط جو عائلى مبهج.