تقرير: عقار هارفونى لعلاج التهاب الكبد الأغلى سعرا بالولايات المتحدة

كتبت أمل علام

كشف تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن عقار الهارفوني لعلاج التهاب الكبد من شركة جيلياد هو الأغلى فى الولايات المتحدة، حيث تحتوي العلبة على 84 حبة، تكلف كل منها دولارين فقط، بتكلفة 30 ألف دولار بدون تأمين.

ووجد تقرير جديد من موقع Nice Rx أن أغلى عقار فى أمريكا هو عقار الهارفونى Harvoni لعلاج التهاب الكبد، الذى تصنعه شركة جيلياد Gilead.

وخلص تقرير جديد إلى أن الأمريكيين يدفعون أكثر من أي شخص آخر مقابل الأدوية الموصوفة، مع وصفة طبية واحدة لعقار واحد لالتهاب الكبد تكلف ما يقرب من 30 ألف دولار لشخص غير مؤمن عليه.

وقالت صحيفة ديلى ميل إن أغلى العقاقير المدرجة في التقرير هي الهارفوني Harvoni، وهو دواء مضاد لالتهاب الكبد C، والذى يبلغ متوسط ​​تكلفة الوصفة الطبية فيه 29.238 دولارًا قبل تعديلات التأمين.

ويشير أحد التقارير إلى أن إنتاج Harvoni يكلف 2 دولار لكل حبة، وعادة ما يكون هناك حوالي 84 قرصا في كورس العلاج، مما يعني أن السعر قد تم ترميزه بحوالي 175 ضعفًا في المتوسط​​، وفقًا لتقرير Nice Rx.

وقال جريج جيفريز، خبير التهاب الكبد الأسترالي، إن عقار هارفوني يكلف دولارين لكل حبة إنتاج، حيث تضم كل دورة من الدواء حوالي 80 حبة، واشتهرت الولايات المتحدة بارتفاع أسعار الأدوية فيها، حيث أشار التقرير إلى جشع شركات الأدوية الكبرى، والوسطاء مثل الصيدليات، واللوائح الحكومية المفرطة أو غير الكافية.

وقالت الصحيفة، من بين الدول العشر الواردة في تقرير Nice Rx، والتي تضمنت الولايات المتحدة وكندا وثماني دول أوروبية، كانت سويسرا هي الأقرب إلى أمريكا في الإنفاق على الأدوية.

وجمع الباحثون أيضًا متوسط ​​الأسعار لثمانية أدوية شائعة، مضيفة أنه لطالما أصبح الأنسولين وجهًا لارتفاع الأسعار، حتى أن الرئيس جو بايدن صرح بأنه سيجعل خفض التكاليف أولوية - كما فعل الرئيس دونالد ترامب من قبله.

ويعتبر نوعان من الأنسولين من إنتاج شركة ايلي ليلي Eli Lilly من بين الأدوية التي شهدت أعلى معدلات ارتفاع في الأسعار على مدار السنوات العشر الماضية، ويعتبر عقار هومولين، وهو أنسولين محايد يحتاجه المرضى الذين يستخدمونه بانتظام من أجل إدارة مرض السكري بشكل صحيح، بدونه، يمكن أن يعانون من غيبوبة السكري، وفقدان الأطراف، والعمى، أو حتى الموت، من يناير 2012 إلى يناير 2022، قفز متوسط ​​سعر الدواء من 67 دولارًا إلى 1512 دولارًا لكل وصفة طبية.