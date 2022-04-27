تفاصيل مصرع 2 وإصابة 43 شخصًا فى انقلاب أتوبيس رحلات بجنوب سيناء.. بالأسماء

جنوب سيناء - السيد فلاح و ياسر عامر

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 43 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس رحلات على الطريق الدولي الجديد بمحافظة جنوب سيناء، قبل 25 كيلو من مدينة شرم الشيخ، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف جنوب سيناء بـ20 سيارة إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج.

والمصابون هم:

إدوارد مكرم تقي 49 اشتباه كسور بالقدامين

مكاري اسحاق شنودة 39 اشتباه ما بعد الارتجاج

ماهر ابراهيم يوسف 45 اشتباه كسر بالعمود الفقري

فادي صلاح ابراهيم 38 اشتباه خلع بالكتف الأيمن

محمد سعد محمد حسانين 44 اشتباه كسر بالفقرات العنقية

ميلاد ثابت اسحاق 29 اشتباه كسر بالفقرات العنقية

بيتر حنا زاهي 20 اشتباه مابعد الارتجاج

شريف حنا جبرائيل 31 اشتباه كسر بالعمود الفقري

مينا منير حسانين 26 اشتباه كسر بالفقرات العنقية

محمود زهران خلف فتح الباب 30 اشتباه كسر بالذراع الايسر

مؤمن عبد الله علي 39 اشتباه كسر بالضلوع والعمود الفقري

سعد سالم سعد 45 اشتباه كسر بالعمود الفقري

كمال احمد محمود 42 اشتباه مابعد الارتجاج

مصطفى مجاهد توفيق 37 اشتباه كسر بالكتف الايسر

كرلس فخري حنا 31 اشتباه خلع بالكتف الأيمن

مايكل عزيز عبد الملك 43 اشتباه خلع بالكتف الأيمن

مؤمن فاروق عبد الرشيد 46 اشتباه كسر بالعمود الفقري

هشام شعبان حسن 28 اشتباه مابعد الارتجاج

ميلاد اسحاق توفيق 44 اشتباه خلع بالكتف الايسر

نبيل جابر فهيم 44 قطع بالاذن اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج

كرم عياد يوسف 35 اشتباه خلع بالكتف الايسر

بشرى يوسف شاروبيم 49 اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات

احمد ناجي مرسي 44 أشتباه كسر بالساق اليمنى

جورج انيس عزيز 36 جرح قطعي بالوجه 10 سم

شنودة انيس عزيز 32 اشتباه كسر بالذراع الايسر

أمجد يونان فوزي 27 اشتباه كسر باليد اليمنى و اليسرى

وليد سيد عبد الغني 35 اشتباه خلع بالكتف الايسر وسحجات المنيا

احمد السيد عبد المنعم 25 جرح قطعى بالجبهة وسحجات بالجسم

جرجس فايز حنا 45 وسحجات وكدمات بالجسم

هاني شهدي حبيب 34 جرح قطعي بالجبهة والاذن اليسرى

احمد ماهر محمود 24 وسحجات وكدمات بالجسم وجرح بالرأس 5سم

بشرى يوسف بشرى 27 سحجات وكدمات بالجسم

فادي عادل شهاب 24 سحجات وكدمات بالجسم

أشرف غطاس مسعود 30 اشتباه كسور متعددة بالجسم

بيباوي هلاري عبد الله 29 اشتباه خلع بالزراع الايسر- وجروح متفرقة بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج

بولا شريف فخري 21 سحجات وكدمات بالجسم

اسلام خالد عبد الله 26 سحجات وكدمات بالجسم

مجدي خميس يوسف 20 سحجات وكدمات بالجسم

السيد محمد ابراهيم 44 سحجات وكدمات بالجسم

جورج عماد فايز 23 جرح قطعي بالراس 5 سم وسحجات وكدمات بالوجه

بولا يوسف وليام 29 جرح قطعي بالراس 5 سم

اندروس عبد الله عياد 39 سحجات وكدمات بالجسم

عطا الله عوض هارون 36 سحجات وكدمات بالجسم



تلقى اللواء شريف رؤوف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب رحلات تابع لإحدي الشركات السياحية رقم 9641 على الطريق الدولي الجديد قبل مدينة شرم الشيخ بـ25 كيلو مترا، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين من المنيا وهم إبرام سامي تركي، 30 عامًا، وأيمن بقطر عبده بقطر 39 عامًا، وتم نقلهما إلي مشرحة مستشفى شرم الشيخ وأصيب 43 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



مصرع-2-وإصابة-42-آخرين-في-حادث-أتوبيس-ركاب-فى-جنوب-سيناء--(1)



مصرع-2-وإصابة-42-آخرين-في-حادث-أتوبيس-ركاب-فى-جنوب-سيناء--(2)



مصرع-2-وإصابة-42-آخرين-في-حادث-أتوبيس-ركاب-فى-جنوب-سيناء--(3)