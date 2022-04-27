اليوم السابع
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تفاصيل افتتاح عيادة القلب بمستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات الثلاثاء كل أسبوع

الأربعاء، 27 أبريل 2022 04:00 ص
تفاصيل افتتاح عيادة القلب بمستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات الثلاثاء كل أسبوع مستشفى - صورة أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور محمد العجمى نائب مدير مستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات شرق الأقصر، والتابعة لهيئة الرعاية الصحية، عن افتتاح عيادة قلب الأطفال بالمستشفى، وذلك يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وتواجد الدكتور زمزم منصور أخصائي قلب الأطفال بمستشفيات جامعة أسوان ومعهد القلب.

وأضاف نائب مدير مستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات، لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر مناظرة جميع حالات قلب الأطفال والعيوب الخلقية بالقلب، وحالات تضخم عضلة القلب، مع وجود جهاز إيكو لعمل الأشعة التلفزيونية على القلب، وكذلك حالات روماتيزم قلب الأطفال بالموجات الصوتية أسبوعياً بمستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات.

وقدمت الحكومة المصرية دعما كبيرا لأبناء الصعيد، وحصلت الأقصر على سلسلة مستشفيات بطراز عالمى لخدمة أبنائها على مدار الشهور الماضية، وأبرزها مستشفى العديسات للأطفال والتى تعد خطوة هامة كان ينتظرها أبناء محافظة الأقصر، لدخول صرح طبى جديد لمنظومة خدمة وعلاج أطفال الأقصر، حيث بلغت تكلفة المستشفى الإجمالية بلغت 409 ملايين جنيه، منها 259 للإنشاءات و150 للتجهيزات الطبية.

ويقول الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن مستشفى الأطفال التخصصي يعد أول مستشفى متخصص للأطفال بمحافظة الأقصر، يضم حزم خدمات طبية متخصصة للأطفال من عمر يوم وحتى 18 عام، وتعمل ضمن 5 مستشفيات تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وتقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل لمنتفعي المنظومة بمحافظة الأقصر، حيث أنه يمكن الكشف بالعيادات الخارجية بمستشفى الأطفال التخصصي بموجب خطاب التحويل من أقرب وحدة صحية أو مركز طب أسرة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه يتواجد بمستشفى "الأطفال التخصصي" مركز لتلقي لقاحات فيروس كورونا، ويخدم قاطني منطقة الطود.


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