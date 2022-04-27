اليوم السابع
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تعيين 653 من شباب الخريجين بينهم 20 من قادرون باختلاف بالسويس

الأربعاء، 27 أبريل 2022 09:22 ص
تعيين 653 من شباب الخريجين بينهم 20 من قادرون باختلاف بالسويس محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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استعرض محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا تلقاه من  مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، يشير إلي أن المديرية عينت 653  من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 20  شابا "قادرون باختلاف " من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 1243 باحثا عن عمل، منهم 31 " قادرون باختلاف ". 
 
وأشار الوزير  إلي أن التقرير تناول فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة  أنه تم صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت  28 ألف جنيه  لـ 13 عمالا من المسجلين بالإدارة ، فضلاً عن استخراج 600 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة .
 
وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر مارس  الماضي -  إلى أن المديرية تلقت فى  مجال علاقات العمل 114 شكوى فردية، تم تسوية 26  شكوى منها ودياً ، وتحويل 35 منها للمحكمة العمالية، و 53  شكوى مازالت تحت البحث والدراسة ، واستلام 2 ترخيص عمل للأجانب ، وتجديد  اثنين ترخيص عمل للأجانب  .
 
وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 154 منشأة، وتم تحرير 15 محضراً لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 13 حملة  تفتيش شامل، والتفتيش على 10 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 22 محضراً .
 
 

القوى العامله

السويس

العماله غير المنتظمة

قادرون باختلاف

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