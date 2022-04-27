تعرف على فوائد الزعفران الصحية.. منها تقوية المناعة وتحسين المزاج

كتبت - ميرفت رشاد

تشتهر عدد من دول في جميع أنحاء العالم بتوابلها، بالإضافة إلى إضافة مجموعة من النكهات إلى الطعام، فإن العديد من التوابل لها أيضًا فوائد صحية لا حصر لها من تنظيم السكر في الدم إلى إزالة السموم من الجسم ، يمكن للتوابل أن تساعد الجسم بأكثر من طريقة وفى السطور القادمة سنوضح الفوائد المذهلة للزعفران ، أحد أغلى التوابل ، والذي يُزرع فقط في مناطق قليلة في جميع أنحاء العالم، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

1. يحسن المزاج



يلقب الزعفران بـ "توابل الشمس المشرقة" ، وأظهرت إحدى الدراسات أن وصمتين من الزعفران تسمى كروسين وسافرانال ، يمكن أن تساعد في تنظيم هرمونات السعادة مثل السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين وبالتالي رفع الحالة المزاجية، يمكن أن تساعد إضافة الزعفران إلى النظام الغذائي الشخص على خفض مستويات التوتر ومعالجة الاكتئاب.

2. يخفف آلام الدورة الشهرية:



كما يستخدم الزعفران لتعزيز وتنظيم نزيف الدورة الشهرية.،كما أنه يقلل من آلام أسفل الظهر المصاحبة للدورة الشهرية، الزعفران مفيد في علاج إفرازات الدم ، وهي الحالة التي يؤدي فيها عدم توازن هرمون الاستروجين إلى إفرازات صفراء بيضاء أثناء الحيض.

3. يقوي المناعة:



تم العثور على الزعفران ليكون فعالًا في المساعدة على تحسين المناعة والحفاظ على إنفلونزا الموسم، إن الكاروتينات الموجودة في الزعفران قد تكون مسئولة عن هذه الوظيفة ويمكن أن تؤثر على وظائف المناعة الخلطية والخلوية.