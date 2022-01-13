فوائد الزعفران من تعزيز المناعة لمنع الإصابة بالعدوى.. اعرف طريقة استخدامه

كتبت مروة هريدى

الزعفران هو أحد أنواع البهارات، ويتمتع بطعم فريد من نوعه ورائحة يمكن أن تجعل أي طبق لذيذًا، تم استخدام الزعفران منذ عدة عصور وهى تتشكل على شكل خيط،، وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth".

من المعروف أن هذه التوابل الرائعة لها طعم حلو ورائحة أيضًا، فمجرد إضافة هذه التوابل في أي طبق يمكن أن يجعلها فاخرة، ولكن طعمها فريد من نوعه بحيث يمكن لأي شخص تخمينه عند إضافته إلى طبقه.

فوائد الزعفران

على مر العصور، تم استخدام هذه التوابل لإضفاء الرائحة واللون والمذاق على الطعام، بل وأيضًا له العديد من الفوائد الصحية، حيث يمكن لاستهلاك فقط 2-3 خيوط منه أن تفعل المعجزات لجسمك، من تعزيز المناعة إلى منع اللإصابة بعدوى الأمراض الموسمية، ويمكن للزعفران في الواقع أن يفعل الكثير من أجلك، حيث تم استخدامه لتقليل مشاكل الاكتئاب ومتلازمة ما قبل الحيض، حيث يحتوي الزعفران أيضًا على نسبة عالية من البوتاسيوم وبالتالي فهو يزيل الانسداد من الشرايين ويقلل من ضغط الدم ومن ثم تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.

كيف تستخدمه بالطريقة الصحيحة؟

يجب إعداد ما يسمى إكسير الزعفران الذي يمكن استخدامه في أي طعام يتم إعداده بالمنزل، ولعمل هذا الإكسير، أضف 2 ملعقة صغيرة من خيوط الزعفران ورشة ملح خشن أو مكعب سكر، ثم اطحن المزيج، ثم أضف 1/4 كوب ماء دافئ واخلطه جيدًا، اتركه يبرد وضعه فى زجاجة ذات غطاء محكم حتى لا يفقد نكهته ورائحته، يمكن إضافته فى إعداد الأرز والحليب.