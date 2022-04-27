تعرف على جهود أوقاف الأقصر فى أعمال البر والخيرات خلال شهر رمضان المبارك

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل جهود المديرية فى أعمال البر والخيرات خلال شهر رمضان المبارك، والتى شملت توزيع 2 طن لحوم و28 طن سكر وأرز على 7 آلاف أسرة مستحقة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



وأضاف الشيخ سيد محمد عبد الدايم لـ"اليوم السابع"، أن جهود المديرية فى أعمال البر والخيرات خلال شهر رمضان المبارك لعام 2022، شملت استقبال واستلام 2 طن لحوم من لحوم مشروع صكوك الإطعام، وذلك لتوزيعها على عدد 2000 أسرة مستحقة من الأسر الأولى بالرعاية عن طريق مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، واستقبال واستلام 14000 كيلو أرز و14000 كيلو سكر، وذلك لتوزيعها على 7000 أسرة مستحقة من الأسر الأولى بالرعاية عن طريق مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر.



وأوضح وكيل أوقاف الأقصر، أن المديرية نجحت فى عقد 629 جلسة من جلسات الدوار استهدفت خلالها 58164 مواطنا خلال الشهور الماضية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث بدأت مديرية أوقاف الأقصر فى المشاركة بالدعاة المتميزين فى تنفيذ فعاليات ندوات التوعية المجتمعية التى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، وذلك بالتعاون مع مديرية أوقاف الأقصر والتى تستهدف قطاعات مختلفة من أرجاء المحافظة، وذلك بمركزى إسنا وأرمنت، حيث يتم فى هذه الندوات مناقشة القضايا المختلفة التى تهم المرأة دينياً واجتماعياً واقتصادياً.



وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم خلال تلك الفعاليات عقد 629 جلسة من جلسات الدوار خلال شهر ديمسمبر 2021 وشهر يناير وفبراير ومارس 2022، وهذه الجلسات استهدفت 58164 مستهدفا خلال الشهور التى عقدت بها، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين ساهموا فى سبيل إنجاز هذا الأمر.