تطوير المسجد والضريح.. الرئيس السيسى يفتتح مسجد الحسين بعد التجديد (إنفوجراف)

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، أعمال التطوير والتجديد الشاملة لمسجد سيدنا الحسين، بما في ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف.
وشارك الرئيس السيسي في الافتتاح، السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه الأمراء من أشقائه وأنجاله، منهم الأمير القائد جوهر عز الدين، والأمير جعفر الصادق سيف الدين، وكذلك محمد حسن ممثل السلطان بمصر.
ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز ما جاء خلال هذا الافتتاح من تصريحات للرئيس:
لا نقترب من الآثار خلال تطوير وتجديد مسجد الحسين
أرحب بسلطان طائفة البهرة ضيف عزيز علينا وأشكركم على الاهتمام والجهد تجاه أضرحة آل البيت
الشكر باسمى وكل المصريين.. كل سنة وأنتم طيبون
شكرا جزيلا وربنا يديكم الصحة والسلامة والعافية أنتم والوفد المرافق
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