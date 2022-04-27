"تضامن الإسكندرية": خروج كل مصابى حريق المنشية من المستشفى وتوفير وجبات إفطار وسحور

الإسكندرية جاكلين منير

أكدت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، الاطمئنان علي المصابين فى حادث حريق المنشية، حيث تم خروجهم من المستشفي، وتم التواصل مع الجمعيات الأهلية لتوفير وجبات إفطار صائم وسحور.

كما تم توجيه الأسر المتضررة بسرعة الانتهاء من تسليم المستندات المطلوبة لصرف تعويضات خسائر الممتلكات والإصابة والإعاشة.

جاء ذلك وفقا لتعليمات الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية بمتابعة الأسر المتضررة من حريق المنشية شارع بن سينا حيث تم توجه فريق الإغاثة بالمديرية، كلا من مريم رفعت مسؤول الإغاثة وسحر عبد الفضيل بإدارة الحماية بالمديرية وفريق الاغاثة بإدارة الجمرك نعمة زكي مدير الإدارة ومايسة المكباتي أخصائي بقسم الجمعيات اليوم إلي مكان الحادث لمتابعة حالة الأسر واحتياجاتهم من مساعدات مادية وعينية.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، قد اعلنت بالامس أنه تم صرف مساعدات الإعاشة وخسائر الممتلكات والإصابة بعد استيفاء المستندات وفقا للوائح والقوانين لضحايا حريق المنشية اليوم، وذلك وفقا للإشارة الواردة للمديرية من غرفة عمليات المحافظة، بشأن حريق بجوار محلات لعب أطفال بالمنشية.

وبناء علي تعليمات الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية، توجه علي الفور فريق الإغاثة بإدارة الجمرك إلي موقع البلاغ للمعاينة والحصر، حيث تبين نشوب حريق بسبب ماس كهربائي في محلات لبيع لعب الأطفال ووصول الحريق إلي عقارين رقم 4 و6، وإصابة 5 من سكان العقار رقم 6.

ومن خلال الحصر تبين أنه يقيم بالعقار رقم 4، عدد 4 أسر، وتم إخلاء العقار بمعرفة حي الجمرك، والعقار رقم 6 يقيم به 5 أسر ومنهم المصابين وعددهم 5 متأثرين بالحريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الميرى، والأسر التي تم إخلائهم توجهوا لدي ذويهم، كما يتم التواصل مع الجمعيات الأهلية لتقديم المساعدات للأسر المتضررة.















