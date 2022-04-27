تدريب مجموعة من العاملين بالقطاع السياحى على منظومة معايير المهارات ISCO

نظمت وزارة السياحة والآثار برنامجا تدريبيا لعدد 30 من العاملين بالوزارة والقطاع السياحي الخاص عن بناء القدرات - منظومة معايير المهارات ISCO وذلك بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والمهني TVET Egypt.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب أن هذا البرنامج التدريبي تناول عدد من الموضوعات من أبرزها خطوات الوعي والتغيير الشخصي الاحترافي، والتعريف بمنظومةISCO " International Standard Classification of Occupations" ، والتعريف بعدد من المفاهيم الأساسية "تحليل وظيفي - مهنة - وظيفة - جدارات – مهارات"، هذا بالإضافة إلى نموذج معايير المهارات المهنية، ومعايير وطرق التقييم، وتعريف بطاقات الوصف الوظيفي وكيفية إعدادها، والقواعد العامة لمنظومة الجدارات.

وأشارت إلى أهمية هذا البرنامج التدريبي حيث أنه يضع توصيف دقيق لجميع المهن بقطاع السياحة والآثار وفقا لأسس ومعايير دوليه ISCO، بالإضافة إلى معرفة المهارات والجدارات التي تطلبها كل وظيفه بحيث يتم تدريب جميع العاملين الحاليين في قطاع السياحة والآثار كل حسب وظيفته علي تلك المهارات بناء علي تقييم لهؤلاء العاملين وكذلك تزويد جميع المدارس ومعاهد وكليات السياحة والفنادق بتلك المهارات ليكون خريجيها علي درجة عالية بتلك المهارات بما يتواكب مع سوق العمل داخل مصر وخارجها.