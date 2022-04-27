تجديد حبس المتهم بقتل ربة منزل بسبب علاقة غير شرعية فى المطرية 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل ابنة عمته انتقاما لشرفه لوجود علاقة غير شرعية بينها وبين آخر بمنطقة المطرية.

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض علي عامل قتل ابنة عمته وفر هاربا، وتم نقل الجثة الي المشرحة وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقة سكنية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى "ه. م" إثر إصابتها بعد التعدي عليها بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجيرمة لتحديد هوية المترددين على المجنى عليها.

وبإجراء التحريات، تبين ان وراء ارتكاب الواقعة نجل خالها وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.