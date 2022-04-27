بوتين: جنودنا نجحوا فى تجنيب انتشار صراع عسكرى كبير فى بلدنا بدعم أجنبى

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن بلاده تواجه تهديدات استراتيجية غير مسبوقة، متابعا: ضرباتنا ستكون صاعقة، ومؤكدا أن روسيا سترد على كل التهديدات والتحديات.

وأضاف الرئيس الروسى، خلال كلمة له، أن الخصوم أعدوا لمهاجمة القرم ودونباس، موضحا أن بعض الدول حولت أوكرانيا البلد الجار إلى عدو لروسيا.

وتابع فلاديمير بوتين، أن خطط خنق روسيا اقتصاديا فشلت أيضا، لافتا إلى البعض يواصل محاولة استهداف روسيا في وحدتها.

وقال الرئيس الروسى، إن الدول الغربية سعت إلى تعزيز النزعات الانفصالية لتفكيك روسيا، متهما المعسكر الغربي بمحاولة استهداف وحدة روسيا.

وأضاف الرئيس الروسى: جنودنا نجحوا في تجنيب انتشار صراع عسكري كبير في بلدنا بدعم أجنبي، موضحا أن كل العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستنفذ لضمان أمننا.