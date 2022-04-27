بلينكن يحتفل بمئوية العلاقات "المصرية - الأمريكية" ويبعث بهدية لشكرى.. صور

كتب وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن، تغريدة عبر حسابه علي موقع تويتر احتفالا بمرور 100 عام علي العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة.
Today marks 100 years of U.S.-Egypt diplomatic relations. To mark the centennial of our strategic partnership, I gifted Foreign Minister Sameh Shoukry with the 1922 telegrams congratulating Egypt on its independence. pic.twitter.com/0nC753Es1t— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 26, 2022
قال بلينكن: "يصادف اليوم 100 عام من العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومصر.. بمناسبة الذكرى المئوية لشراكتنا الاستراتيجية ، أهديت وزير الخارجية سامح شكري برقيات منذ عام 1922 لتهنئة مصر باستقلالها".
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