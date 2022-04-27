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بلينكن يحتفل بمئوية العلاقات "المصرية - الأمريكية" ويبعث بهدية لشكرى.. صور

الأربعاء، 27 أبريل 2022 03:14 ص
بلينكن يحتفل بمئوية العلاقات "المصرية - الأمريكية" ويبعث بهدية لشكرى.. صور بلينكن
كتبت: نهال أبو السعود

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كتب وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن، تغريدة عبر حسابه علي موقع تويتر احتفالا بمرور 100 عام علي العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة.
 
 
قال بلينكن: "يصادف اليوم 100 عام من العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومصر.. بمناسبة الذكرى المئوية لشراكتنا الاستراتيجية ، أهديت وزير الخارجية سامح شكري برقيات منذ عام 1922 لتهنئة مصر باستقلالها".
 
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الخارجية الامريكية

انتوني بلينكن

اخبار امريكا

مصر

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