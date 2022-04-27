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القبض على 5 أشخاص سرقوا مبالغ مالية من داخل شركة بالقاهرة الجديدة

الأربعاء، 27 أبريل 2022 11:54 ص
القبض على 5 أشخاص سرقوا مبالغ مالية من داخل شركة بالقاهرة الجديدة حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط 5 أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من داخل شركة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من مالك شركة كائنة بدائرة القسم باكتشافه كسر الشباك الخاص بالشركة وسرقة (مبلغ مالى).

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق بذات الشركة، له معلومات جنائية) بالاشتراك مع (4 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية) .

 

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية – أجنبية" - فرد خرطوش وطلقه من ذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقر الأول بأنه نظراً لطبيعة عمله كسائق بالشركة محل الواقعة وعلمه بتواجد مبالغ مالية داخل المقر سالف الذكر، اختمرت فى ذهنه سرقتها واستعان بباقى المتهمين لارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الشباك" وأيد باقى المتهمين أقواله وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.


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