اليوم السابع
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القبض على المتهمين بالتعدى على نقيب محامى دمياط

الأربعاء، 27 أبريل 2022 05:42 ص
القبض على المتهمين بالتعدى على نقيب محامى دمياط كلبش - أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى

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شهدت مدينة دمياط الجديدة واقعة تطاول وتعدى على نقيب المحامين بدمياط أثناء تواجده داخل بنزينة شهيرة بدمياط الجديدة. 
 
وقام نقيب المحامين بإخطار مديرية أمن دمياط بالواقعة، وانتقلت قوة من رجال قسم شرطة دمياط الجديدة لموقع البلاغ فى حضور عدد كبير من المحامين المتضامنين مع نقيبهم. 
 
وتم تشميع البنزينة وإلقاء القبض على 4 أشخاص المتهمين بالتعدى والتطاول واستعراض القوة والبلطجة، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لعرض المتهمين على النيابة العامة بمحكمة شطا، للتحقيق فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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