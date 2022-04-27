الفوائد الصحية لفيتامين" أ" وأفضل المصادر للحصول عليه

كتبت إيناس البنا

فيتامين (أ) هو فيتامين مهم للغاية يحتاجه الجسم للنمو والتطور، كما أنه ضروري للتعرف على الخلايا والمناعة وصحة العين وتحسين التكاثر، يعزز أداء القلب والرئتين والكليتين والعديد من أعضاء الجسم الأخرى.

من الضروري تضمين الكميات المناسبة من فيتامين أ في نظامك الغذائي لأنه سيساعد في منع أعراض نقص هذا الفيتامين، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين أ إلى تساقط الشعر ومشاكل الجلد وجفاف العين والعمى الليلي وزيادة مخاطر الإصابة بالعدوى.

الفوائد الصحية لفيتامين أ



فيما يلي الفوائد الصحية لأطعمة فيتامين أ وفقا لموقع " Onlymyhealt

1. يعزز صحة العين



فيتامين أ ضروري للحفاظ على الرؤية وصحة العين ، يساعد تناول الغذاء الكافي من فيتامين أ على الحماية من بعض أمراض العيون، مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر يحدث العمى الليلي عند الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (أ).

2. يقوي جهاز المناعة



يؤثر فيتامين أ على الصحة المناعية من خلال تحفيز الاستجابات التي تحمي جسمك من الأمراض والالتهابات، يشارك فيتامين أ في تكوين خلايا معينة، بما في ذلك الخلايا البائية والخلايا التائية، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في الاستجابات المناعية التي تحمي من المرض. يؤدي نقص هذه المغذيات إلى زيادة مستويات الجزيئات المؤيدة للالتهابات التي تقلل من استجابة الجهاز المناعي ووظيفته.

3. قد يمنع السرطان



بسبب خصائصها المضادة للأكسدة، قد تحمي الفواكه والخضراوات الغنية بالكاروتين من أنواع معينة من السرطان، نظر العديد من الخبراء في ما إذا كان تناول كميات كافية من الكاروتينات يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الرئة والبروستاتا وأنواع أخرى من السرطان، ومع ذلك ، فقد أسفرت الأبحاث عن نتائج مختلطة.

4. جيد للشعر والبشرة



فيتامين أ مهم في نمو جميع أنسجة الجسم، بما في ذلك الجلد والشعر. يساهم في إنتاج الزهم، وهو الزيت الذي يساعد في الحفاظ على مستويات الرطوبة في الجلد والشعر، يعزز فيتامين أ صحة العظام ويؤدي إلى التكاثر الصحي أيضًا.

مصادر فيتامين أ



فيما يلي أفضل مصادر فيتامين أ: