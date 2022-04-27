وأشار "جروسي" ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ إلى أن فريق الوكالة الدولية كان قد وصل إلى محطة تشرنوبل، لتسليم المعدات وإجراء التقييمات الإشعاعية واستعادة أنظمة مراقبة الإجراءات الوقائية .

وقال إن هذه "ليست مجرد زيارة رمزية، وأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به بعد احتلال هذه المحطة." ويتواجد المدير العام في أوكرانيا لقيادة أول بعثة مساعدة كاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تتكون من خبراء في السلامة والأمن والإجراءات الوقائية إلى البلاد.

وأضاف المدير العام أن الوكالة لديها الكثير من المعدات ومقاييس الجرعات ومعدات مراقبة الإشعاع وأشياء أخرى التي تحضرها في المحطة، وقال "المساعدة ستستمر، هذه فقط الدفعة الأولى من المعدات التي نجلبها. نحن ننسق بالطبع مع السلطات الأوكرانية ".

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه برفقة خبراء السلامة النووية من الوكالة الذين عملوا مع خبراء أوكرانيين، وسيقومون بمقارنة الأرقام وببعض أعمال المراقبة في المنطقة وفي منطقة الاستبعاد أيضا، كما أكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخطط للبقاء طالما أن الوضع يتطلب ذلك.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتى فى الذكرى السادسة والثلاثين للحادث النووي الذي وقع في 26 أبريل 1986 في أحد مفاعلات محطة الطاقة النووية.

