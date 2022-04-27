السيطرة على حريق جرار زراعى بالغربية قبل امتداد النيران لمحصول قمح

الغربية مصطفى عادل

شهد طريق قرية ميت حبيب مركز سمنود بمحافظة الغربية، إندلاع حريق في جرار زراعي بمقطورة عائدا من إحدى شون الكتان بعد تفريغ حمولته، وامتدت النيران إلي بعض الأشجار وحظيرة مواشي على الطريق، وانتقلت الحماية المدنية وأهالي القرية، وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها لمحصول القمح بالقرب من مكان الحريق.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز سمنود بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في جرار زراعي على طريق قرية ميت حبيب، انتقلت سيارتي مطافي لمكان البلاغ وتم التعامل مع البلاغ والسيطرة على النيران قبل امتدادها لمحصول القمح بالقرب من مكان الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.