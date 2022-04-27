الرئيس السيسى مهنئا بليلة القدر: علينا استلهام القيم الأخلاقية والإنسانية

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة إلى شعب مصر العظيم وكافة شعوب الدول العربية والإسلامية بمناسبة الاحتفال بليلة القدر، متابعا: "تلك الليلة المباركة التى أنزل الله تعالى فيها القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وعلينا أن نستلهم القيم الأخلاقية والإنسانية، لنحيا أمة القيم ومكارم الأخلاق.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر: "يسرني أن أرحب بضيوف مصر الأعزاء، مهنئنا حفظة كتاب الله عز وجل، من مصر ومختلف دول العالم، من الأبناء الفائزين من المسابقة العالمية الـ 28 للقرآن الكريم، ومؤكدا على فهم معاني القرآن الكريم ومقاصده السامية التى تدعو إلى حفظ البشرية جمعاء".