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الرئيس السيسى لعلماء الأزهر والأوقاف: "واصلوا جهودكم لنشر صحيح الدين"

الأربعاء، 27 أبريل 2022 11:11 ص
الرئيس السيسى لعلماء الأزهر والأوقاف: "واصلوا جهودكم لنشر صحيح الدين" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والتقدير للعلماء المخلصين من رجال الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، متطلعا إلى رؤية جيل واعد من شباب العلماء والأئمة المفكرين يساهمون في معالجة القضايا الراهنة في إطار فهم واقع العصر، والمستجدات والتحديات مع الحفاظ على ثوابت الشرع للدين الحنيف. 
 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر: "من هذا المنطلق أقول لكم واصلوا جهودكم الجادة والمساعى المحمودة لنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتعريف بجوهر الإسلام الحقيقي الذى يحمل كل معانى الرحمة والتسامح والتعاون والعمل والبناء وإعمال العقل في فهم النص ومنهج الله في تسير هذا الكوكب الفسيح بما يسهم في عمارة الأرض".
 

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