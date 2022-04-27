الرئيس الإيطالى: العملية العسكرية فى أوكرانيا تدفعنا إلى الوحدة الأوروبية

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قال الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، إن العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا تدفعنا بشكل أكبر نحو وحدة البلدان والشعوب الأوروبية التي تؤمن بالسلام على طريق الديمقراطية واحترام القانون الدولي.



وأشار ماتاريلا - في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) - إلى أن النظام الأساسي لمجلس أوروبا ومعاهدة الاتحاد الأوروبي توضحان الطريق لمزيد من الوحدة بين الشعوب الأوروبية، ووحدة الهدف والالتزامات وتقاسم القيم وطرق المضي قدمًا.



وأكد الرئيس الإيطالي ضرورة أن تلعب أوروبا دور السلام والحوار والقيم لتثبيت الديمقراطية وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن الدفاع عن هذه القيم هو السبيل الوحيد الذي يجب أن تسلكه الدول الأوروبية لمواجهة الأحداث الجارية في أوكرانيا.