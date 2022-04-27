اليوم السابع
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الدفاع الأوكرانية: الأسابيع المقبلة ستكون صعبة للغاية

الأربعاء، 27 أبريل 2022 09:02 م
الدفاع الأوكرانية: الأسابيع المقبلة ستكون صعبة للغاية الجيش الأوكرانى
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة للغاية، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليمات للحكومة بتمديد الحظر المفروض على تصدير أنواع معينة من الأسمدة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، مع إمكانية تمديد الحظر في المستقبل أيضا.

ونشرت تعليمات الرئيس الروسي، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، في وثيقة اليوم الأربعاء على الموقع الرسمي للكرملين، وسيتوجب على الحكومة الروسية تقديم تقرير حول الإجراءات، التي تم اتخاذها بحلول 31 مايو المقبل، ومن ثم كل 3 أشهر.

وأصدر بوتين تعليمات بتخصيص 153 مليار روبل على الأقل للقطاع الزراعي على شكل قروض بشروط تفضيلية، وكذلك أصدر الرئيس الروسي تعليمات للحكومة الروسية لإلغاء رسوم الاستيراد على أنواع معينة من الآلات الزراعية.

 

 

 

 

 


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