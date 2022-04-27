الخير مستمر فى بورسعيد.. اللواء عادل الغضبان يشهد موسم حصاد القمح.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأربعاء، من حصاد محصول القمح بأراضي جنوب محافظة بورسعيد، وذلك بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، يرافقه المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، ولفيف من القيادات التنفيذية.



تشهد أراضي جنوب محافظة بورسعيد، بدء حصاد محصول القمح وتوريده إلى الشون والصوامع بالمحافظة، وبلغت إنتاجية الفدان فيها من 15 إلى 18 أردبا.



وتفقد محافظ بورسعيد، الأراضي المنزرعة بالقمح مشدداً على الدكتور حسني عطية مدير عام مديرية الزراعة بتسهيل كل المعوقات التي تواجه المزارعين، وتوريد القمح إلى الشون والصوامع بالمحافظة عن طريق اللجنة المشكلة من مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد.



وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار توريد محصول القمح للشون والصوامع الحكومية، حيث تم توريد كمية بلغت 186 طنا من الأقماح للصوامع المتواجدة بمطحن بورسعيد، مؤكدا تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة، موجها بالتنسيق المستمر بين التموين والزراعة وجميع الجهات المعنية لمتابعة عملية توريد القمح وفقا للضوابط المحددة.



وأوضح محافظ بورسعيد، أنه تم تشكيل لجان مكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداول الأقماح، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة كميات القمح الموردة عقب انتهاء المزارعين من أعمال الحصاد بمناطق شرق وجنوب المحافظة .



وشدد محافظ بورسعيد على أن توريد القمح هذا العام يعد أمن قومي، نظرا للأحداث التي يشهدها العالم حاليا والتي أثرت على جميع الدول على كافة الأصعدة، موجها بأهمية الوعي بمتطلبات المرحلة الراهنة و تضافر الجهود ودعم جهود الدولة في توفير أكبر كمية من القمح، مشيرا إلى تكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة، لافتًا إلى أن كمية القمح المنزرعة في بورسعيد هذا العام بلغت 15 ألف فدان، موزعة على منطقة شرق وجنوب المحافظة، والمتوقع إنتاجه 35 ألف طن من القمح خلال الموسم الجاري.



ووجه اللواء عادل الغضبان، بالتعاون والتنسيق التام بين المحافظة و المزارعين والتجار والوزارات المعنية لتسهيل آجراءات توريد وتسويق الأقماح، مؤكدا على تقديم كافة الدعم والتسهيلات للمزارع وتوفير سبل الراحة اللازمة خلال عملية توريد القمح من المزارع لصوامع وشوون المحافظة، ومساعدة المزارعين في توصيل المحصول الي الصوامع والمواقع التخزينية بالمحافظة.



ويتابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بصفة مستمرة أعمال توريد وتسويق القمح، حيث بدأ موسم حصاد وتوريد القمح في منطقة سهل الطينة وسيتم تباعا توريد القمح من باقي المناطق في جنوب المحافظة.



المحافظ واحد المزارعين



المحافظ والنائب



المحافظ يتابع حصاد القمح



المحافظ يتابع حصاد قمح



جانب من الحصاد