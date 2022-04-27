استقبال 8 آلاف طن قمح بالشون الحكومية والصوامع وفتح 44 موقعا تخزينيا بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت 8003 أطنان و474 كيلو جراما، منذ بداية موسم توريد محصول القمح، مشيرا إلى فتح 44 موقعا تخزينيا بدائرة المحافظة، لاستقبال الأقماح المحلية للعام 2022.



وأكد المحافظ، تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم أثناء عملية توريد الأقماح، مشددًا على التنسيق بين مديريات الزراعة والتموين وكافة الجهات المعنية، لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أي كميات من الأقماح، يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح، موجهًا بضرورة التأكد من الالتزام بكل الضوابط، التي أقرتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.



وأضاف المحافظ، أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، لافتاً إلى أن عمليات توريد الأقماح تسير بدون أية مشاكل ودون عقبات، وأشار إلى تلقي تقارير في غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً.



هذا وتقوم غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة باستقبال أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح علي الخط الساخن 114،و( 2320001 - 2342200)

