الخطاب الدينى أهم عناصر مواجهة التطرف.. كلمة الرئيس السيسى بحفل ليلة القدر ..إنفوجراف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا شك أن الخطاب الديني الواعي المستنير يعد أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام ولذا، فإننا نأمل في بذل مزيد من الجهد والعمل المستمر لنشر الفهم والإدراك السليم بقضايا الدين والوطن من أجل تحقيق مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا، وللأجيال القادمة بما يعزز من هدفنا الأساسي، وهو الحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشء والشباب وذلك لإدراك مخاطر الفكر المتطرف من جهة وحجم التحديات من جهة أخرى.
ونستعرض من خلال الإنفوجراف التالى أبرز ما جاء فى كلمة الرئيس السيسى:
يطيب لى فى المناسبة الجليلة أن أتوجه بالتهنئة للشعب المصرى والعربى
أهنئكم بليلة أنزل الله فيها القرآن لنحيا كما أراد ونكون أمة القيم والأخلاق
أرحب بضيوف مصر الأعزاء وأهنئ حفظة كتاب الله من مصر والعالم
تهنئة لكل الفائزين فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم
علينا أن نستلهم القيم الأخلاقية والإنسانية لنحيا أمة مكارم الأخلاق
علينا أن نفهم معانى القرآن الكريم الهادفة إلى خدمة البشرية جمعاء
علينا أن نستلهم من هذه الليلة المباركة روح الإخلاص لله فى كل أعمالنا
أوجه التحية والتقدير لرجال وعلماء الأزهر الشريف والأوقاف
واصلوا جهود نشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة والدعوة للتسامح
الخطاب الدينى أحد أهم عناصر مواجهة الفكر المتطرف
هدفنا الأساسى الحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشء والشباب
ندرك مخاطر التطرف وحجم التحديات ونأمل فى مزيد من الجهد لنشر الفهم
نسعى إلى الإدراك السليم لقضايا الدين والوطن لتحقيق مستقبل أفضل
نتوجه إلى الله بالدعاء أن يكلل عملنا بالنجاح والتوفيق وكل عام وحضراتكم بخير
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