الخطاب الدينى أهم عناصر مواجهة التطرف.. كلمة الرئيس السيسى بحفل ليلة القدر ..إنفوجراف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا شك أن الخطاب الديني الواعي المستنير يعد أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام ولذا، فإننا نأمل في بذل مزيد من الجهد والعمل المستمر لنشر الفهم والإدراك السليم بقضايا الدين والوطن من أجل تحقيق مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا، وللأجيال القادمة بما يعزز من هدفنا الأساسي، وهو الحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشء والشباب وذلك لإدراك مخاطر الفكر المتطرف من جهة وحجم التحديات من جهة أخرى.

ونستعرض من خلال الإنفوجراف التالى أبرز ما جاء فى كلمة الرئيس السيسى: