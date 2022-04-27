اليوم السابع
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الخارجية الروسية: نبذل قصارى الجهد للإفراج عن جميع الروس المسجونين بأمريكا

الأربعاء، 27 أبريل 2022 08:06 م
الخارجية الروسية: نبذل قصارى الجهد للإفراج عن جميع الروس المسجونين بأمريكا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو ستبذل قصارى جهدها للإفراج عن جميع الروس المسجونين في الولايات المتحدة.


جاء ذلك في بيان على موقع الخارجية الروسية الإلكتروني وجاء فيه "الشيء الرئيسي هو أن العدالة انتصرت، حتى لو لم يكن على الفور، فقد عاد قسطنطين ياروشينكو إلى منزل عائلته. وسنواصل بذل قصارى جهدنا لتحرير جميع الروس، الذين سقطوا في أحجار رحى العدالة الأميركية العقابية، وحماية حقوقهم وضمان العودة دون عوائق إلى روسيا".


وأضافت أن "عودة ياروشينكو إلى روسيا هي نتيجة عمل منسق طويل الأمد بين الإدارات الروسية المهتمة".


في وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية للصحفيين، إنه نتيجة لعملية التفاوض، في 27 أبريل، تم تبادل المواطن الأميركي تريفور ريد، الذي أدين سابقًا في روسيا، مقابل المواطن الروسي قسطنطين ياروشينكو .


روسيا

الولايات المتحدة

تبادل السجناء

روسيا والولايات المتحدة

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