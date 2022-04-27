"الخارجية الروسية": الغرب يقود "لعبة الموت" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة

وأضافت زاخاروفا - في تصريحات صحفية لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، تعليقا على تزويد الدول الغربية لكييف بالأسلحة - أن "إمداد أوكرانيا بالسلاح يؤدي إلى زيادةٍ في مقتل الأشخاص والأرواح"، معتبرةً أن "هذا ليس تعاونًا عسكريًا تقنيًا سلميًا وليس تبادلًا للخبرات، بل هو إمداد منطقة الصراع بالسلاح لمواصلة إراقة الدماء".

يُذكر أن القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في "دونيتسك" و"لوجانسك" تواصل منذ 24 فبراير الماضي عميلة عسكرية في أوكرانيا.