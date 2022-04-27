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"الخارجية الروسية": الغرب يقود "لعبة الموت" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة

الأربعاء، 27 أبريل 2022 10:25 ص
"الخارجية الروسية": الغرب يقود "لعبة الموت" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة ماريا زاخاروفا
موسكو (أ ش أ)

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قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الغرب يقود "لعبة الموت" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة"، مشيرة إلى أن منطق الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بالسلاح غريب ولا يهدف إلى تحقيق السلام.

وأضافت زاخاروفا - في تصريحات صحفية لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، تعليقا على تزويد الدول الغربية لكييف بالأسلحة - أن "إمداد أوكرانيا بالسلاح يؤدي إلى زيادةٍ في مقتل الأشخاص والأرواح"، معتبرةً أن "هذا ليس تعاونًا عسكريًا تقنيًا سلميًا وليس تبادلًا للخبرات، بل هو إمداد منطقة الصراع بالسلاح لمواصلة إراقة الدماء".

يُذكر أن القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في "دونيتسك" و"لوجانسك" تواصل منذ 24 فبراير الماضي عميلة عسكرية في أوكرانيا. 

وفى وقت سابق، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف يريد التلاعب بالوضع حول "آزوفستال" لمصلحته الخاصة ويستخدمه كـ "ورقة رابحة في جعبته".

وقالت زاخاروفا - في مقابلة مع راديو "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، إن "نظام كييف يريد التلاعب بهذه الورقة من خلال استخدام الأشخاص هناك لمصلحته الخاصة". 

وأضافت أن "زيلينسكي يعتقد أنه من الضروري أن يكون هناك ورقة رابحة معينة في جعبته، ورقة فظيعة ودموية، يمكن لعبها إلى ما لا نهاية".
 

 


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