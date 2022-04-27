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الحماية المدنية تسيطر على حريق 6 شقق سكنية فى الجيزة دون إصابات

الأربعاء، 27 أبريل 2022 01:53 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق 6 شقق سكنية فى الجيزة دون إصابات حريق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد الجعفرى

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تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، خلال الـ24 ساعة من إخماد 6 حرائق نشبت شقق سكنية بمناطق "بولاق الدكرور، مدينة 6 أكتوبر، الهرم، العياط" دون وقوع إصابات.
 
 
وتعاملت قوات الحماية المدنية مع 6 بلاغات حرائق شقق سكنية بمناطق "شارع أبو زيد بدر من فيصل ببولاق الدكرور، حريقين بعمارات أبو الوفا وآخر بالمجاورة الثانية الحي الثاني بمدينة 6 أكتوبر، حريقين بشارع السيسي من اللبيني وآخر بشارع أسامة بن عميرة من فيصل بمنطقة الهرم، شارع شكري القويتلي بالعياط" دون إصابات.
 
 
وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

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