الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع بشونة بالات قش فى الشرقية

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، بمساعدة عدد من الأهالى، فجر اليوم، حريق اندلع فى شونة بالات قش بالقرب من منطقة الزنانيرى مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية،بلاغا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بمنطقة الزنانيرى دائرة مركز أولاد صقر، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث بمركز شرطة أولاد صقر إلى موقع البلاغ،فيما دفعت الحماية المدنية بسيارتين إطفاء للسيطرة على النيران، وتم الدفع بسيارتين إسعاف تحسبا لوقوع إصابات.

وتبين من الفحص نشوب حريق بشونة بالات قش أرز على مساحة عشرة قراريط بقرية زنانيرى، ويحاوط الشونة مساحات منزرعة بالقمح، تمكن رجال الإطفاء بمساعدة الأهالى، من السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتداها لمحصول القمح بالأرض الزراعية بجوار الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى طلبت تحريات المباجث وإنتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.