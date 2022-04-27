اليوم السابع
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الحكومة توافق على تأسيس شركة لتشغيل محطات شحن كهربائية للسيارات بـ3 محافظات

الأربعاء، 27 أبريل 2022 02:58 م
الحكومة توافق على تأسيس شركة لتشغيل محطات شحن كهربائية للسيارات بـ3 محافظات اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار

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أعلن مجلس الوزراء إنه فى ضوء استراتيجية الدولة الخاصة بتوطين صناعة السيارات والمركبات الكهربائية والتوسع فى استخدامها، وافق مجلس الوزراء على ما تم اتخاذه من إجراءات تمهيدية تتضمن تأسيس شركة غرضها إنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومدينة شرم الشيخ، إلى جانب ما يتعلق بالعمل على توفير الأماكن اللازمة لمحطات الشحن الكهربائية للسيارات والمركبات الكهربائية، وذلك من خلال إلزام الجهات والهيئات العامة صاحبة الولاية على الأراضى والجراجات العامة سواء المحافظات ووحدات الإدارة المحلية أو الوزارات أو الهيئات العامة أو غيرها من أشخاص القانون العام بتوفير مساحة فى حدود من 5% إلى 10% من الطاقة الاستيعابية لأماكن الانتظار بها لصالح الشركة التى ستتولى الإدارة والتشغيل، وذلك لعمل البنية التحتية اللازمة لإنشاء محطات الشحن وتركيب الشواحن، وتشغيلها.

السيارات الكهربائية

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

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