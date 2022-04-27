وقال قائد اللواء الأول مشاة جبلي العميد الركن خالد الأقرع - حسبما أفادت قناة (اليمن) الإخبارية اليوم الأربعاء، إن قوات الجيش اليمني رصدت خلال الساعات الماضية ارتكاب جماعة الحوثية 27 خرقًا للهدنة الأممية في الجبهات الجنوبية من محافظة مأرب.

وأشار إلى أن الخروقات التي ارتكبتها عناصر الحوثي تنوعت ما بين إطلاق النار على مواقع الجيش اليمني من سلاح المدفعية والعيارات المختلفة بالإضافة إلى استخدام الطائرات المسيرة المفخخة واستهداف مواقع الجيش من خلالها.

وكان قد أعلن الجيش اليمني، أمس، ارتكاب جماعة الحوثي 1924 خرقًا للهدنة الأممية خلال الثلاثة أسابيع الماضية.

وتعمدت الجماعة الحوثية خرق الهدنة من لحظاتها الأولى ولا تزال مستمرة في اختراقها حتى الآن في ظل التزام القوات اليمنية بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية التي تقضي بالوقف التام لإطلاق النار وفقا للهدنة الأممية.



