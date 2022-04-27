الثانى من ذوى الهمم بمسابقة القرآن الكريم: أشكر الرئيس على اهتمامه بحفظة كتاب الله

كتب على عبد الرحمن

وجه محمد أحمد حسن، الحاصل على المركز الثانى فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، فى الفرع الثالث الخاص بحفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لتكريمه اليوم خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، قائلاً: "تكريم الرئيس يكلل جهود حفظة كتاب الله ونشكره على اهتمامه بهم".

وأضاف محمد أحمد حسن، الطالب بالصف الثالث الإعدادى الأزهرى، لـ"اليوم السابع"، أن هذه المرة الثانية التي يلتقى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث كانت المرة الأولى في حفل افتتاح بشائر الخير بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية عام 2016.

ولفت محمد أحمد حسن، إلى أنه بدأ حفظ القرآن الكريم وهو لم يتعد الرابعة من عمره، وأتم حفظه في الثامنة من عمره، كما أنها الآن يدرس التفسير والفقه إلى جانب أنه مجاز بالقراءات العشر الصغرى، ويحلم بالالتحاق بكلية أصول الدين.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها وزارة الأوقاف لـ" ليلة القدر "، بمركز المنارة للمؤتمرات، بمشاركة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية، وكرم رئيس الجمهورية خلال الاحتفالية النماذج المشرفة من الفائزين بالمسابقة الـ 28 لحفظ القرآن الكريم، في فرع حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن – بالترتيل فاز عبد الله على محمد محمد من مصر، وحصل على 180 ألف جنيه وشهادة تقدير، وسارة أيمن أحمد موسي من مصر المركز الثاني، وحصلت على 120 ألف جنيه وشهادة تقدير، وإيمان جمال فاروق حسن من مصر، وحصلت على المركز الثالث 100 ألف جنيه وشهادة تقدير.

الفرع الثاني في حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة، حصل أبو بكر تشمالا الكونغو الديمقراطية على المركز الأول و 150 ألف جنيه وشهادة تقدير، ومحمود على شانفي جزر القمر الثاني 100 ألف جنيه وشهادة تقدير وعبد الرحمن صالح نيجيريا الثالث ويحصل على 50 ألف جنيه وشهادة تقدير.

أما الفرع الثالث في حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة، حصل نادي سعد جابر محمد من مصر على المركز الأول 50 ألف جنيه وشهادة تقدير، ومحمد أحمد حسن عبد الحليم من مصر حصل على المركز الثاني 30 ألف جنيه وشهادة تقدير، وعبد الرحمن مهدي جمال أحمد من مص ويحصل على جائزة 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير.

الفرع الرابع في حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة، حصلت شيرين محمد عبد الله أمين من مصر على المركز الأول 50 ألف جنيه وشهادة تقدير، وأحمد تامر ممدوح محمد صبري حصل على المركز الثاني 30.000 جنيه وشهادة تقدير، وروميساء أحمد ابراهيم عبد العاطي، من مصر، وحصلت على جائزة تشجيعية 10,000 جنيه وشهادة تقدير.

أما فرع الأئمة في حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره، حصل أيمن منصور عبد العزيز من مصر، على المركز الأول وجائزة 50 ألف جنيه وشهادة تقدير، وعوض الله الطيب أحمد من السودان في المركز الثاني، وجائزة 40 ألف جنيه، والفرع السادس جاء تكريم الأسرة القرانية، حيث تم تكريم 3 من أسرة واحدة بقيمة 100 ألف جنيه للأسرة.