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التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين نواب رؤساء جامعات وعمداء كليات جُدد

الأربعاء، 27 أبريل 2022 12:22 م
التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين نواب رؤساء جامعات وعمداء كليات جُدد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين نواب رؤساء جامعات وعمداء كليات جُدد.
 
 وجاءت التعيينات على النحو التالي:
 
•       الدكتور علي حسين عطا محمود نائبًا لرئيس جامعة السويس لشئون التعليم والطلاب.
 
•        الدكتور أحمد محمد أحمد حسن بخيت عميدًا لكلية الهندسة بجامعة بني سويف.
 
•        الدكتورة عبير سعد زغلول محمد عيسوي عميدًا لكلية التمريض جامعة القاهرة.
 
•       الدكتورة جالة محمود عبدالشافي العزب عميدًا للمعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة.
 
•        الدكتور محمود إبراهيم الدسوقي محمود المتبولي عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة دمياط.
 

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