التحفظ على مستلزمات تصنيع الكعك والبسكويت مجهولة المصدر فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على مستلزمات لتصنيع الكحك والبسكويت مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى.

وتلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن أحد مصانع الكعك والبسكويت والمخبوزات، وذلك لحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة عن الحيازة، تستخدم فى عمليه التصنيع مما تسبب ضررا على صحة المواطنين.

وتم مداهمة المصنع، وألقى القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 40 شيكارة دقيق مستورد استخراج 72٪ زنة الشيكارة، 50 كيلوجرام، بواقع 2 طن دقيق، و20 شيكارة مسحوق لبنى زنة 25 كجم للشيكارة الواحدة، و20 كرتونة جوز هند مستورد زنه 25 كيلو للكرتونة، و20 كرتونة زبدة كاكاو زنة 25 كجم للكرتونة الواحدة، مجهولة المصدر تستخدم فى عملية الإنتاج.

كما تم ضبط 20 كيس كنافة مجهولة المصدر زنة 5 كيلوجرام للكيس غير مدون عليه تاريخ الإنتاج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.