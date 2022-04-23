التحفظ على 6,21 طن كبدة ولحوم غير صالحة ومجهولة قبل ترويجها بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 6,21 طن كبدة ولحوم مجمدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، داخل ثلاجة لحفظ اللحوم داخل محل لبيع المنتجات الغذائية، مما تشكل خطراً على صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، بفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن محل مواد غذائية "بدون ترخيص"، بحيازته كميات كبيرة من الكبدة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية قبل ترويجها بالاسواق.

تم مداهمة الثلاجة الخاصة بحفظ مواد غذائية والقى القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشها عثر بداخلها على 6,21 طن "لحوم مجمدة وكبدة مجمدة" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بها حروق تجميد مما تشكل خطراً على الصحة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.