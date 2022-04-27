"الأوقاف" تفتح المساجد الليلة لصلاة التهجد وحتى نهاية شهر رمضان المبارك

كتب على عبد الرحمن

يؤدى أئمة المساجد الكبرى والجامعة الليلة أول صلاة تهجد في رمضان 1443هـ - 2022 م، وهى ليلة 27 من شهر رمضان المبارك، تنفيذا لقرار وزارة الأوقاف، بالسماح بأداء صلاة التهجد بدءا من الليلة وحتى نهاية شهر رمضان المبارك بالضوابط والإجراءات الاحترازية.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان سابق أن القرار جاء في ظل حرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في هذا الشهر الكريم، وبناء على عرض الوزارة على لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية وموافقة وزارة الصحة وجميع الجهات الممثلة في اللجنة.

وشددت وزارة الأوقاف على الاستمرار في عدم السماح بالاعتكاف بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، قائلة :"آملين أن يأتي رمضان القادم بإذن الله تعالى وقد رفعت كل القيود عن المساجد وغيرها من جميع مفاصل الحياة ، وما ذلك على الله بعزيز ، وإننا نسأله سبحانه أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد حتى نتمكن من رفع جميع القيود عن المساجد وغيرها في القريب العاجل بإذن الله تعالى ، إنه ولي ذلك والقادر عليه".

ووجهت وزارة الوقاف جميع المديريات والإدارات بعمل اللازم في هذا الشأن وتكليف الأئمة الذين يقومون بصلاة التهجد بدءًا من ليلة الخميس السابع والعشرين من رمضان حتى نهاية الشهر الفضيل.

صلاة التهجد من النّوافل التى يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، وهى من السٌنن التى وردت عن النبى صلى الله عليه وسلّم، حيث أمره الله سبحانه وتعالى فى سورة المزمل بقيام الليل قائلاً: "يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا"، ووقت صلاة التهجد تكون فى الوقت ما بعد صلاة العشاء، وهى آخر الصلوات التى يؤديها المسلم فى الليل وحتى قبل طلوع وموعد صلاة الفجر، ويقال إن أفضل وقت لصلاة التهجد هو الثلث الأخير من الليل.